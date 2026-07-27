Fiscalía logra siete condenas por femicidio entre 2025 y 2026

La Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de la Procuraduría General de la Nación logró cuatro condenas por este delito al cierre de 2025 y registra tres nuevas condenas durante 2026, informó el fiscal superior de Homicidio y Femicidio, Jorge Ferguson.

Ferguson indicó que las cifras oficiales contabilizan 13 femicidios en lo que va del año 2026, de los cuales tres se han registrado en la ciudad capital. En cada uno de estos casos, señaló, “la Procuraduría logró presentar ante los tribunales los elementos que permitieron probar la vinculación de los responsables”.

El fiscal superior destacó que la institución mantiene el compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, además de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia cuando corresponda, en cumplimiento de la Constitución y la ley.