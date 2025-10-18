Fiscalizadores de la CSS serán clave para fortalecer confianza y calidad en la atención

En el marco del seminario “Nuevo Rol de los Inspectores en los Servicios de Atención al Asegurado, según la Ley Orgánica No. 51 de la Caja de Seguro Social (CSS), Texto Único”, el director Dino Mon, junto a autoridades institucionales, definió el nuevo rol que asumirán estos fiscalizadores, orientado a fortalecer la atención integral al asegurado y elevar los estándares de servicio.

Durante su intervención, Mon Vásquez subrayó el papel clave de los fiscalizadores que es “los fiscalizadores son las personas que detectan errores, corrigen fallas y accionan los cambios necesarios. Cuando alguien diga que no se puede, ustedes son quienes deben presionar el botón de actualizar”.

El director general destacó que la meta es promover una cultura de mejora continua, capaz de “recablear la institución” y de escuchar activamente las necesidades y experiencias de los asegurados.

Indicó que, como parte de esta transformación, se implementarán indicadores de desempeño, encuestas de satisfacción y hojas de ruta estratégicas, herramientas que permitirán medir avances y garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan institucional.

Por su parte, la directora ejecutiva nacional de los Servicios al Asegurado, Alexa Espino, informó que “el director general ha dado 365 días, a partir de hoy, para alcanzar las metas establecidas y cumplir con el plan propuesto en la nueva ley”.