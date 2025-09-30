Foro turístico resalta el impacto del Aeropuerto de Río Hato en el desarrollo de Coclé

Las Cámaras de Turismo de la Riviera Pacífica, El Valle de Antón y Coclé realizarán este viernes 3 de octubre un foro de actualización turística titulado “El Impacto del Aeropuerto de Río Hato como principal activo turístico de Coclé”. El encuentro tendrá lugar en The Buenaventura Golf & Beach Resort, de 10:00 a.m., a 2:00 p.m.

El evento tiene como propósito potenciar el uso del Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato como eje estratégico para incrementar la llegada de visitantes a través de vuelos nacionales e internacionales, así como consolidar a Coclé como un destino turístico competitivo y sostenible.

Se espera la participación de autoridades gubernamentales, empresarios, operadores turísticos, académicos y líderes comunitarios. Entre los invitados destacan el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el CEO de Houston Airport System, Agustín Arellano. También se ha invitado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para el almuerzo de clausura, pendiente de confirmación.

La jornada incluirá exposiciones sobre la situación operativa del aeropuerto, intervenciones de autoridades nacionales e internacionales y un conversatorio entre presidentes de cámaras de turismo. Al cierre, se anunciará la conformación de la Coalición Pro-Turismo Coclesano, un esfuerzo articulado para fortalecer la competitividad turística de la provincia.

Con este foro, el sector turístico de Coclé busca abrir un espacio de diálogo y coordinación que contribuya al desarrollo sostenible de la región y a la atracción de nuevas inversiones relacionadas con el turismo.