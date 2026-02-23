Fracasa gestión de desechos en los distritos del interior del país

La deficiencia en la recolección de la basura, la falta de pago, insumos y la escasez de vertederos hacen que, en los distritos de Macaracas, Chame, Antón y La Chorrera, persistan los problemas y sin ninguna solución concreta, informan las autoridades.

Respecto al tema, el alcalde de Macaracas, Eliécer Cortés, explicó que “ante el cierre del vertedero, el municipio ha tenido que trasladar la basura a los distritos de Las Tablas, Guararé y La Villa (en la provincia de Los Santos), con el apoyo de un día a la semana en cada uno, lo que ha logrado mitigar un poco la disposición de la basura, pero necesitamos una solución integral”.

Cortés Añadió que se han reunido con el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), “ya que se trata de un proyecto a largo plazo, debido a que la situación afecta no solo a las autoridades, sino también a comercios, escuelas y centros de salud”.

En tanto, el diputado Edwin Vergara, del circuito 13-3, señaló que “tras el cierre del vertedero del distrito de Chame, los residuos se deben trasladar hasta el relleno sanitario el Diamante en La Chorrera, a casi 50 kilómetros, lo que incrementa los costos y complica la logística por la falta de equipos adecuados”.

En esa línea, en el distrito de Antón, provincia de Coclé, el alcalde Eric Domínguez manifestó que enfrentan la falta de camiones y la morosidad en los pagos, lo que dificulta la recolección.