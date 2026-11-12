Frank Ábrego responde por presencia policial en las cárceles

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reaccionó a los señalamientos del ahora exdirector del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, sobre la permanencia de la Policía Nacional dentro de los centros penitenciarios.

“Hace 18 años la Policía Nacional debió salir (de las cárceles) según ley”, manifestó Ábrego al referirse a este tema.

Agregó que “la ley no ha podido completarse como tal y en vez de tener el sistema penitenciario mayor control sobre las cárceles, la Policía Nacional es la que ha tenido que entrar y asumir el papel de custodios policiales en la gran mayoría de las cárceles panameñas”.

El ministro defendió el trabajo que realizan los uniformados en las cárceles y cuestionó los señalamientos sobre las irregularidades que se registran en estos centros.

“¿Descubrió el agua tibia? Nosotros, desde antes de que él fuera director penitenciario, todos los días, todos los meses, todas las semanas realizamos operaciones de allanamiento en los distintos pabellones de todas las cárceles de Panamá”, expresó.

Por otra parte, Ábrego también reconoció que existen funcionarios policiales y custodios penitenciarios que colaboran con actividades ilícitas dentro de los penales.

“¿Que hay policías que colaboran con esto? Sí. ¿Que hay custodios penitenciarios que lo hacen? Claro que sí. Que hay funcionarios del Sistema Penitenciario que también colaboran con estos detenidos, claro que sí. Es una lucha constante”, sostuvo.

Sobre los traslados de privados de libertad, aseguró que estos se realizan con conocimiento de las autoridades penitenciarias.

“Sin la firma de los directores como tales, no se puede realizar ningún traslado”, puntualizó.