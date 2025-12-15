Frustran robo a local comercial y capturan a siete personas en Parque Lefevre

Siete personas fueron capturadas, luego de un intento de robo a mano armada en un local comercial, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, confirmaron este lunes, 15 de diciembre, de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con la PN, durante las aprehensiones se decomisaron tres armas de fuego.

“Los sospechosos, quienes mantienen antecedentes penales, ingresaron al establecimiento y despojaron de sus armas de fuego a dos agentes de seguridad que custodiaban el local. Ante esta situación, se emitió la alerta correspondiente, lo que permitió la inmediata llegada de las unidades policiales, quienes frustraron el hecho delictivo y lograron capturar a los involucrados”, explicó el subcomisionado Demetrio Martínez, jefe de la Zona de Policía de San Francisco.