Fuerte sismo de 7.5 deja afectaciones en viviendas, escuelas e infraestructuras a nivel nacional.

Un fuerte sismo de magnitud 7.5, registrado con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y a una profundidad de 4 kilómetros, dejó múltiples afectaciones en residencias, planteles educativos, centros de salud, edificios gubernamentales y vías de comunicación en varias provincias del país, según el informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Hasta el momento, los estamentos de seguridad y emergencia no reportan personas desaparecidas ni víctimas mortales, mientras se mantienen en campo evaluando los daños y atendiendo a la población afectada. A nivel nacional, el Ministerio de Educación registra preliminarmente 188 escuelas con daños.

Veraguas, Los Santos y Herrera: las zonas con mayor impacto estructural

En la provincia de Veraguas, las mayores afectaciones se concentran en los distritos de Soná y Mariato. Se contabilizan 18 residencias con daños parciales o totales, una persona rescatada con lesiones menores, 35 escuelas afectadas, tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos viales y tres puentes impactados.

Además, ocho centros de salud sufrieron daños parciales o menores, mientras que la provincia enfrenta fallas en los servicios de agua potable, electricidad e internet. Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro permanecen incomunicados por el colapso de sus carreteras.

Por su parte, Los Santos reporta 14 viviendas y cinco hoteles con daños parciales, seis personas lesionadas levemente, cuatro hospitales afectados, dos iglesias y 18 edificios públicos con daños, además de afectaciones en dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones policiales.

El movimiento telúrico también dañó 22 centros educativos, tres tramos de carretera y cuatro puentes, dejando a cinco comunidades incomunicadas debido a deslizamientos de tierra.

En Isla Cañas, cerca de 300 personas tuvieron que ser evacuadas hacia la comunidad de Cañas de manera preventiva ante el incremento en el nivel del mar.

En Herrera, se contabilizan 32 viviendas afectadas (30 con daños parciales y dos totales), una persona con lesiones menores, 48 centros educativos y tres iglesias dañadas. También se reportaron afectaciones parciales en la infraestructura de los hospitales Gustavo Nelson Collado y Cecilio Castillero, un deslizamiento de tierra en la vía Chitré–Las Minas y una comunidad incomunicada.

Reportes en Coclé, Chiriquí, Colón y Panamá Oeste

La provincia de Coclé registra 50 residencias con daños, dos hoteles con afectaciones de consideración, 17 personas con lesiones leves, dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales afectados, así como un puente peatonal en Penonomé. Las autoridades habilitaron un albergue en la sede del IFARHU de Penonomé para acoger a ocho familias damnificadas.

En Chiriquí, las evaluaciones preliminares arrojan 16 viviendas afectadas (una con daño total), un centro de salud, 20 escuelas, tres iglesias y un tramo de carretera impactado. Asimismo, se registró el colapso de un tanque de agua y una fisura en una planta potabilizadora.

En Panamá Oeste, se reportan tres viviendas dañadas, dos menores con lesiones leves, dos centros de salud con afectaciones parciales y un edificio público afectado.

En la costa atlántica, Colón contabiliza daños parciales en una vivienda unifamiliar, afectaciones en ocho caserones, el Mercado Municipal, infraestructura vial y un puente en Miguel de la Borda, además de daños parciales en el Hospital San Juan. En esta región no se reportaron personas heridas.

Evaluaciones continuas en Panamá y llamado a la calma

En la provincia de Panamá, las autoridades atendieron reportes de afectaciones menores en la infraestructura de cuatro edificios de apartamentos (PH), establecimientos comerciales y residencias ubicadas en el archipiélago de Las Perlas. En varios centros hospitalarios e instalaciones de salud se procedió con la evacuación preventiva de pacientes y personal, mientras las fuerzas de seguridad mantienen un monitoreo permanente sobre los niveles del mar.

El Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía a conservar la calma, informarse únicamente a través de las cuentas oficiales y reportar cualquier eventualidad o emergencia a las líneas 520-4429 o al 911.