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Fuerte sismo de magnitud 7,7 sacude Panamá

Fuerte sismo de magnitud 7,7 sacude Panamá
ML | Personas siendo evacuadas del Hospital del Niño.
Redacción Web
09 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital de los rascacielos, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas aunque sí algunos daños materiales.

El terremoto se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, el centro sur del país, y se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde millas de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí.

Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Según los informes preliminares, el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

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