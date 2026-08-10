Fuerte terremoto sacude a Colombia y se siente en Ecuador y Panamá

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo no precisado de heridos y edificios afectados en el oeste del país, según las autoridades y reporteros de la AFP.

El sismo tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste). No se emitió alerta de tsunami.

La gobernadora de Chocó reportó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones.

Medio locales difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídas.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados, observaron periodistas de AFP. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

El terremoto se sintió con más fuerza en el oeste del país, y también fue percibido en Quito y Panamá.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en la vecina Venezuela.