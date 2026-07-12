Fuertes lluvias dejan más de 250 casas afectadas en Chiriquí Grande

Más de 250 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas la madrugada de este domingo en el distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según el reporte emitido en redes sociales, las afectaciones se concentran en los sectores de Caimán, Búfalo y Primero de Noviembre, donde personal de la entidad realiza inspecciones para determinar el alcance de los daños.

De acuerdo con el Sinaproc, un equipo especializado de respuesta permanece en el área junto con la directora provincial, Sandra Blake, efectuando las evaluaciones correspondientes.

“Se mantienen las condiciones climáticas inestables. Tenga precaución y evite cruzar ríos y quebradas crecidas”, alertó la entidad.