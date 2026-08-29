Fuertes lluvias provocan caída de árboles en la frontera y obligan al despeje de vías en Barú.

Un temporal de fuertes lluvias acompañado de intensos vientos causó la caída de múltiples árboles sobre las vías principales de Paso Canoas, Cuervito y San Isidro, en la zona fronteriza de la provincia de Chiriquí.

Las inclemencias del tiempo afectaron la movilidad en estos sectores clave del distrito de Barú, movilizando a los estamentos de seguridad y emergencia.

Personal del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudieron al área para realizar labores de atención de emergencias, evaluación de daños y remoción de escombros. Tras intensas jornadas de trabajo, las cuadrillas culminaron el corte y retiro del arbolado en el sector de Cuervito.

Ante el mal tiempo, el Sinaproc recomendó a los conductores extremar las precauciones y evitar transitar por las zonas afectadas mientras concluyen por completo las labores de limpieza y despeje de los caminos.