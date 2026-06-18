Fuga en La Joyita: 17 siguen prófugos; se han separado funcionarios y se presentó una denuncia ante la Procuraduría

El presidente José Raúl Mulino informó que, tras la reciente fuga de 195 privados de libertad, las autoridades han logrado la recaptura de 178 de ellos, mientras continúan las operaciones para ubicar al resto.

De acuerdo con el mandatario, aunque “los evadidos no corresponden a cabecillas del crimen organizado ni a figuras de alto perfil, todos son responsables de delitos y deben cumplir sus condenas en prisión”.

Mulino aseguró que “el caso está siendo atendido con investigaciones internas profundas, que ya han llevado a la separación de varios funcionarios de sus cargos, además de la presentación de una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación”.

“Mi prioridad es recuperar a los presos evadidos y encontrar a los responsables para que respondan ante la justicia. No habrá protección legal ni política para nadie”, afirmó el presidente.

El mandatario también rechazó la posibilidad de que el caso se utilice con fines políticos o para señalar responsables sin evidencia suficiente. En ese sentido, recalcó que “las decisiones se tomarán únicamente con base en información objetiva”.

Según los datos oficiales, 155 de los reos implicados ya han sido judicializados dentro del mismo caso, enfrentando nuevas penas que podrían alcanzar hasta siete años de prisión adicionales, las cuales se sumarían a las condenas previamente existentes, dijo Mulino.