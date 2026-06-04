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Fuga en La Joyita: 53 reos continúan prófugos

Fuga en La Joyita: 53 reos continúan prófugos
ML | Búsqueda y captura para ubicar a las personas privadas de libertad evadidas del Centro Penitenciario La Joyita.
Redacción Web
04 de junio de 2026

A la fecha, 142 privados de libertad que se habían evadido del Centro Penitenciario La Joyita han sido recapturados mediante operativos policiales desplegados en distintos puntos del país, informaron de la Policía Nacional (PN).

De los recapturados, 123 ya fueron reingresados al sistema penitenciario, 14 permanecen en trámites administrativos para su incorporación y 5 reciben atención médica, según el informe oficial de la PN.

Las autoridades indicaron que todavía quedan 53 reos prófugos, por lo que se mantienen activos los operativos de búsqueda, que incluyen patrullajes, retenes y acciones de inteligencia.

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