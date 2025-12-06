Fundación Voluntarios de Panamá celebra y reconoce el compromiso de quienes impulsan el desarrollo social del país

La Fundación Voluntarios de Panamá celebró una jornada de reconocimiento dedicada a destacar el esfuerzo y compromiso de voluntarios individuales, corporativos y de organizaciones sociales, reafirmando el valor del voluntariado como motor de transformación y participación cívica. Durante el evento, la organización entregó premios a voluntarios excepcionales, destacados y líderes, resaltando su impacto en diversas comunidades del país.

Desde un comunicado personal de la fundación señaló que la actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración nacional e internacional del Día del Voluntariado, fecha en la que Panamá se une para reconocer a quienes donan su tiempo y energía con el fin de construir un país más solidario, justo y sostenible.

Durante la ceremonia, la Fundación anunció que el año 2026 ha sido declarado Año Internacional de los Voluntarios por el Desarrollo Sostenible, según resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este reconocimiento global subraya la relevancia del voluntariado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el fortalecimiento del tejido social alrededor del mundo.

Carolina Freire, presidenta de la Fundación Voluntarios de Panamá, destacó el poder transformador del trabajo voluntario. “El voluntariado es una fuerza que transforma vidas y comunidades. Celebrar a nuestros voluntarios nos recuerda que la solidaridad y la acción desinteresada son esenciales para construir un Panamá más inclusivo y equitativo”, afirmó.

El comité encargado de la conmemoración del Día del Voluntariado estuvo conformado por la Fundación Causa Nuestra, Fundación Sus Buenos Vecinos, Fundación Trenco, Techo Panamá, Fundación Harari, Glasswing y Lacias, organizaciones cuyo apoyo fue clave para el desarrollo del evento. Además de la ceremonia, estas entidades impulsarán una campaña en redes sociales y vallas publicitarias para resaltar el aporte de miles de voluntarios en el país.

La Fundación destacó que el voluntariado en Panamá ha experimentado un notable crecimiento en la última década, impulsado por avances como: La Ley 29 de 2014, que creó el Consejo Nacional de Voluntariado (CONAVOL), tres mediciones nacionales de voluntariado, que evidencian la creciente participación ciudadana, la plataforma PonteenAlgo.com, que conecta a voluntarios con más de 295 causas y el Día de las Buenas Acciones, que ha movilizado a más de 100 mil voluntarios.