Gabinete aprueba recursos para los Bomberos y el nuevo Gorgas

El Consejo de Gabinete autorizó créditos adicionales suplementarios a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá por la suma de B/. 9,634,800.00, y para el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud por un monto de B/. 4,011,545.00.

El despacho de prensa de la Presidencia de la República detalló que los fondos requeridos para las operaciones del estamento de seguridad tienen la finalidad de fortalecer el funcionamiento e inversiones prioritarias hasta la culminación del presente período fiscal. Asimismo, estos cuentan con el aval del Consejo Económico Nacional y con el informe favorable sobre viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Por su parte, los recursos autorizados para el Instituto Conmemorativo Gorgas serán utilizados para el pago correspondiente a la Adenda N.º 1 al contrato 014-2024, para atender el compromiso por órdenes de cambio ejecutadas en el proyecto “Campus Gorgas, fase 1”.

Se trata de un campus de investigación científica de seis hectáreas y media que, en su fase 1, contempla el edificio de investigación y la administración, con laboratorios especializados para patógenos peligrosos. El edificio contará con dormitorios para los investigadores, lo que potencia al Instituto Conmemorativo Gorgas como un gran centro de investigación nacional y regional, se informó.