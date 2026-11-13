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Gerontólogos de Chiriquí exigen apertura de plazas en el Estado

El grupo envió una nota al diputado Ricardo Vigil para que sirva de intermediario con el ministro de Salud

Gerontólogos de Chiriquí exigen apertura de plazas en el Estado
IA | Imagen ilustrativa de doctores atendiendo a adultos mayores.
Gerontólogos de Chiriquí exigen apertura de plazas en el Estado
Yalena Ortiz
13 de noviembre de 2026

Los gerontólogos de Chiriquí, organizados en un gremio, exigen la apertura de plazas en el Estado para ejercer con idoneidad. Su presidente, Elíecer Díaz, afirmó: “Es una lucha nacional, porque pese a contar con leyes, idoneidad y personería jurídica, no hemos recibido respuesta”.

A diferencia de la geriatría, la gerontología estudia el envejecimiento como un proceso biopsicosocial y actualmente existen en el país entre 300 y 350 profesionales, de los cuales 100 ya cuentan con idoneidad. “Ahorita mismo hay una falencia en las entidades públicas, dado que no hay ningún profesional de la gerontología idóneo nombrado como tal en estas instituciones”, denunció Díaz. Ante este panorama, el gremio propone concertar una mesa técnica con el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pues calcula que se requerirían entre 20 y 30 especialistas por institución para brindar atención.

En respuesta, la directora provincial del Mides, Abdialy Moreno, indicó que la creación de posiciones debe estar respaldada por disponibilidad presupuestaria y por la existencia formal del cargo. Señaló que la sola identificación de una necesidad técnica, aunque esté debidamente sustentada, no basta para contratar personal sin recursos ni vacantes disponibles. Sobre los Centros de Atención Integral, precisó que no es viable incorporar personal con cargo a la entidad, debido a que se trata de recintos privados.

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“No hay ningún profesional de la gerontología idóneo nombrado como tal. Somos los encargados de las evaluaciones gerontológicas, evaluando la parte física, emocional y también se les toma la presión arterial, la revisa de la glicemia y orientación al adulto mayor, y a la familia. Hacemos jornadas de atención gerontológica, siempre buscando que el adulto mayor esté activo y saludable”.

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