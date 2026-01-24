Gobierno avanza en solución de becas para 132 estudiantes de medicina

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), informó que asumió el compromiso de brindar una respuesta definitiva a la situación de 132 estudiantes de medicina vinculados a programas de becas, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus estudios universitarios.

En un comunicado, la entidad resaltó que este compromiso se estableció tras una reunión sostenida con universidades privadas, la cual permitió avanzar en la coordinación interinstitucional necesaria para asegurar que los estudiantes puedan continuar su formación académica sin interrupciones.

En ese sentido, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que “el MINSA, en coordinación con el IFARHU, con el cual se han desarrollado diversas reuniones técnicas, revisará cada expediente de manera individual, a fin de obtener los refrendos correspondientes de la Contraloría General de la República y garantizar la continuidad de los estudios”.

Asimismo, señaló que se cuenta con el respaldo de las universidades involucradas, lo que permitirá que los estudiantes puedan matricularse y proseguir con su formación profesional mientras se completan los trámites administrativos.

“El Ministerio de Salud está cooperando de manera estrecha con el Ifarhu. Se han realizado varias reuniones para la sustentación de los documentos necesarios, con el objetivo de obtener los refrendos correspondientes ante la Contraloría General de la República, conforme a los parámetros establecidos”, expresó Zambrano.

Finalmente, el viceministro reiteró a los estudiantes que su situación será resuelta y que sus estudios continuarán, gracias al trabajo conjunto entre el Ifarhu, las universidades y las instituciones del Estado.