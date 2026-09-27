Gobierno brinda apoyo a 38 familias afectadas por incendio en Calidonia

El Gobierno Nacional mantiene la atención y acompañamiento a las familias afectadas por el incendio registrado el viernes en Calidonia, donde 38 familias, integradas por 94 personas, resultaron afectadas.

Por instrucciones del presidente José Raúl Mulino y de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, distintas instituciones se mantienen en el área para identificar las necesidades de los damnificados y coordinar la asistencia requerida.

Las autoridades también iniciaron las labores de remoción de escombros en las viviendas afectadas.

De acuerdo con la actualización oficial, entre las personas afectadas hay 19 adultos mayores, 57 adultos, 11 adolescentes, cuatro niños de entre 4 y 12 años y tres menores de 0 a 3 años.

El Gobierno indicó que continuará dando seguimiento a cada caso y brindando apoyo a las familias durante esta situación.