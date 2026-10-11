Gobierno da balance tras sismo del viernes: Metro operando, 1,200 viviendas evaluadas, 16 puentes afectados y 22 mil bolsas entregadas casa por casa

En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a los titulares de Obras Públicas, Salud, Vivienda y Asuntos del Canal, así como los directores del Sinaproc, la CSS, el IMA y la Autoridad Aeronáutica Civil, el Gobierno Nacional presentó el informe de avances a dos días del sismo. Orillac comunicó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó un recorrido por la provincia de Herrera para inspeccionar las zonas afectadas y dialogar con las familias damnificadas, mientras el equipo ministerial se mantiene desplegado en Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera para coordinar el plan de recuperación.

En relación con el transporte masivo y el sector aéreo, el ministro Orillac verificó la operación regular del Metro de Panamá. “Desde hoy, desde las 7:00 a. m., han estado acudiendo los pasajeros y la red funciona en perfectas condiciones. Tanto la Línea 3 como el túnel bajo el Canal están en óptimas condiciones, no sufrieron afectaciones y las obras continúan”, afirmó. Por su parte, el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, confirmó que todas las terminales aéreas del país operan con normalidad. Explicó que, tras cancelaciones preventivas, el Aeropuerto Internacional de Tocumen restableció itinerarios, mientras que la terminal de Río Hato recuperó sus sistemas de comunicación y aproximación por instrumentos, recibiendo un vuelo internacional a las 2:00 p. m. Bárcenas destacó la labor de los controladores aéreos que “con gran valentía asumieron sus posiciones en todo momento, incluyendo los momentos más críticos del evento telúrico”.

Por parte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la subdirectora Malitzi Rivera detalló el avance operativo. “Se han evaluado más de 1,200 residencias en las diferentes zonas impactadas, además de infraestructuras gubernamentales y centros hospitalarios”, puntualizó. Agregó que se han transportado más de 63,000 libras de carga aérea y 250 toneladas de asistencia humanitaria por vía terrestre hacia Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera, despliegue que continuará en horario nocturno. Rivera advirtió sobre un aviso de vigilancia por lluvias intensas y crecidas de ríos que dificultan el acceso por deslizamientos en la red vial, al tiempo que reiteró el llamado a la calma.

En el sector sanitario, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, tras inspeccionar la región de Azuero y Veraguas, informó sobre la reapertura progresiva de instalaciones. “El Hospital Aquilino Tejeira puede volver a utilizarse. Esta noche se realizará el saneamiento de las áreas afectadas y garantizamos la seguridad de la población”, aseveró. Indicó además que los hospitales Cecilio Castillero y Joaquín Pablo Franco Sayas reanudan operaciones gradualmente, apoyados por el Hospital Anita Moreno. En relación con el Hospital Santo Tomás, precisó: “Un edificio posterior construido en 1956 sufrió daños estructurales y no se podrá utilizar; sin embargo, transmitimos tranquilidad a los 405 pacientes de diálisis, quienes están reubicados y serán atendidos a partir de mañana”. Complementariamente, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vázquez, señaló que las 80 instalaciones de la entidad registran afectaciones menores que permiten la continuidad de los servicios. Mon apeló a la solidaridad ciudadana para priorizar urgencias: “Si su condición no es crítica, ayúdennos a dar prioridad a quienes no pueden esperar. Un paciente de diálisis o una madre por dar a luz lo requieren”, e instó a confiar en las áreas declaradas seguras.

En el ámbito habitacional, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que el personal técnico fue reasignado desde Chiriquí, Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Centro para reforzar la cobertura en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Anunció que, junto con las autoridades locales y el Sinaproc, se avanza en los censos georreferenciados para iniciar la remoción de escombros y el traslado de materiales a depósitos regionales. Asimismo, confirmó que las licitaciones de abastecimiento para las comunidades afectadas contarán esta semana con el refrendo de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la infraestructura vial, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, subrayó que la prioridad es mantener la conectividad territorial. Informó que empresas privadas coordinan la limpieza de derrumbes, logrando liberar el paso en la vía a Mariato. Andrade detalló que se inspeccionan 16 puentes a nivel nacional: en Los Santos, la vía Las Tablas-Tonosí, sector Flores, mantiene un carril habilitado; el puente sobre el río Tonosí opera únicamente para vehículos livianos; la carretera de Búcaro será rehabilitada totalmente; y el puente sobre el río Oria permanece inhabilitado, habilitándose pasos alternos. El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, aclaró que los fallos obedecen a desplazamientos horizontales causados por una aceleración sísmica máxima de 0.5G, los cuales se corregirán mediante técnicas de nivelación hidroneumática y restitución de apoyos en tramos como Mariato-Quebro-Arenas, Loma de Flores, Búcaro y Cambutal.

Por su parte, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), a través de su director Nilo Murillo, reportó la confección y distribución directa de más de 22,000 bolsas de alimentos en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. El combo incluye arroz, aceite, enlatados, granos, pastas, azúcar y sal, entregados casa por casa en comunidades apartadas como Flores de Tonosí, Chepo de Las Minas y El Toro. Murillo anunció la apertura de las 17 tiendas del IMA a nivel nacional y descartó desabastecimiento. Respecto a denuncias de irregularidades en Torio, Veraguas, afirmó: “Este es un asunto de alta gravedad y no será politizado. Aplicamos cero política en la distribución casa por casa”.

En el plano presupuestario, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que mediante la Resolución de Gabinete que declara el estado de emergencia, se autorizó una asignación de hasta B/. 100 millones con cargo a los presupuestos 2026 y 2027, utilizable hasta el 31 de diciembre de 2026. Los recursos no ejecutados retornarán al Tesoro Nacional. Los fondos se administrarán mediante un fideicomiso, bajo contrataciones a precios competitivos conforme a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, supervisados por una comisión de alto nivel encabezada por el Ministerio de la Presidencia, con fiscalización posterior de la Contraloría y publicación en el portal Panamá Compra.

Finalmente, el Gobierno Nacional informó que el centro de acopio en el Parque Omar continuará recibiendo donaciones por dos días adicionales. Asimismo, se encuentran habilitados centros receptores en las gobernaciones de Chiriquí y Veraguas, el Aeropuerto de Penonomé en Coclé, la sede de la Policía Nacional de Chitré en Herrera y el Estadio Flaco Bala Hernández en Los Santos. Se solicita prioritariamente agua embotellada, alimentos enlatados, insumos de primera necesidad, colchones y carpas.