Gobierno de Venezuela agradece solidaridad de Panamá

En una nota dirigida al presidente de la República, José Raúl Mulino, el Gobierno de Venezuela, por intermedio de su mandataria encargada, Delcy Rodríguez, expresó su agradecimiento al pueblo y Gobierno panameños por el apoyo y la solidaridad brindados ante el doble terremoto que afectó a la nación sudamericana.

La misiva destaca que, en reconocimiento a esta ayuda, se confiere la Orden Héroe de Venezuela como testimonio de profunda gratitud hacia los panameños, informó el despacho de prensa de la Presidencia de la República.

“En estos momentos de adversidad, la solidaridad y la cooperación internacional adquieren un significado aún más profundo. La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones”, añade el texto.

Finalmente, las autoridades venezolanas agregaron que esta contribución es invaluable para su población, dados los devastadores daños materiales y las pérdidas de vidas humanas causadas por los sismos en diversas regiones del país.