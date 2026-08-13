Gobierno entrega kits de construcción para damnificados en Río de Veraguas

Una alta comisión de gobierno, designada por el presidente José Raúl Mulino, entregó kits completos de construcción para levantar las primeras seis viviendas destinadas a familias que perdieron sus casas por la crecida en Río de Veraguas.

La delegación, integrada por los ministros Roberto Linares y Dinoska Montalvo, junto a los viceministros Virna Luque y Fernando Méndez, realizó una gira de trabajo para coordinar la respuesta a las 58 familias afectadas por inundaciones.

Las autoridades inspeccionaron el Centro de Salud y el plantel educativo local.