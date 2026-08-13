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Gobierno entrega kits de construcción para damnificados en Río de Veraguas

La viceministra Virna Luque aseguró que se dará seguimiento institucional para garantizar los insumos de salud

Gobierno entrega kits de construcción para damnificados en Río de Veraguas
ml | Los ministros Roberto Linares, Dinoska Montalvo y los viceministros Virna Luque y Fernando Méndez llegan a la comunidad de Río de Veraguas.
Gobierno entrega kits de construcción para damnificados en Río de Veraguas
ml | La ayuda estatal llega a Río en embarcación de los estamentos de seguridad.
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ml | Los niños de la escuela de Río juegan y esperan a las autoridades.
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ml | Las ministras conversan con los lugareños sobre el impacto y la situación.
Gobierno entrega kits de construcción para damnificados en Río de Veraguas
ml | Personal del MIVIOT dando detalles de cómo se utilizarán los kits de construcción.
Redacción
13 de agosto de 2026

Una alta comisión de gobierno, designada por el presidente José Raúl Mulino, entregó kits completos de construcción para levantar las primeras seis viviendas destinadas a familias que perdieron sus casas por la crecida en Río de Veraguas.

La delegación, integrada por los ministros Roberto Linares y Dinoska Montalvo, junto a los viceministros Virna Luque y Fernando Méndez, realizó una gira de trabajo para coordinar la respuesta a las 58 familias afectadas por inundaciones.

Las autoridades inspeccionaron el Centro de Salud y el plantel educativo local.

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