Gobierno entrega obras de interés social en Veraguas

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este viernes obras en beneficio de la población de la provincia de Veraguas.

En el distrito de Cañazas, la población cuenta desde hoy con una nueva cancha para la práctica del béisbol.

Esta instalación deportiva, construida por la empresa Premium Construction Contractors, S.A., a un costo de B/. 878,109.75, está equipada con todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la juventud de Cañazas.

Se trata de otra obra abandonada por gobiernos anteriores que ha sido retomada por la administración Mulino, y que ahora beneficia a 20,019 habitantes de este distrito veragüense.

Además, fue construida con un 90% de mano de obra local. La cancha es de grama sintética, con dimensiones de 45 x 90 metros. Cuenta con iluminación, vereda, cerca perimetral, dos módulos de graderías, drenaje pluvial, baño vestidor, plomería, electricidad general y consideraciones ambientales.

“No se trata solo de la recreación que merecen estos muchachos, sino del instrumento que ponemos hoy en sus manos para alejarlos del vicio, de la corrupción, de las malas prácticas y de los malos elementos que tratan de sacarlos del buen camino”, indicó el ministro Orillac.

“Ahí está el verdadero valor. Hacer crecer a nuestros jóvenes haciéndolos conscientes de su poder, de sus posibilidades deportivas, y de cómo el deporte puede llevarlo a nuevos derroteros”, añadió.

Adicionalmente, en La Mesa, Orillac entregó las llaves de su nueva vivienda a la señora Zoila Amarilis Barría, y a sus dos hijas.

Se trata de una familia en situación de riesgo social, debido a que la niña más pequeña, Zoe Santos, sufre de Leucemia Linfoblástica Aguda, padecimiento que la ha condicionado a estar recluida en la sala de Hematología Pediátrica del hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega.

La casa está totalmente amoblada y tiene acceso a todos los servicios públicos básicos.