Gobierno evaluó 1,744 viviendas afectadas por el sismo

Un total de 1,744 viviendas y más de 6,000 personas han sido evaluadas en las zonas más afectadas por el sismo en Los Santos, Herrera y Coclé informó la ministra Dinoska Montalvo.

La funcionaria explicó, en conferencia de prensa, que la respuesta del Gobierno no se limita a la distribución de alimentos y agua, sino que también incluye medidas para mantener la atención médica en comunidades donde las instalaciones de salud sufrieron daños.

Montalvo indicó que, con apoyo del Ministerio de Seguridad, se trasladaron por vía aérea carpas para atender a pacientes y plantas eléctricas para evitar la interrupción de los servicios de salud.

La ministra aseguró que los equipos gubernamentales se mantienen en las áreas afectadas y que las evaluaciones y la asistencia continuarán durante los próximos días.

“No va a ser tan sencillo volver a la normalidad”, reconoció, aunque afirmó que el Gobierno busca ayudar a las personas afectadas a recuperar sus actividades cotidianas.