Gobierno Nacional invierte B/. 286 millones en Coclé

Entre las estructuras entregadas o en construcción, la inversión total del Estado supera los 286.8 millones de balboas

ML | Los estudiantes utilizan su nueva aula de informática.
ML | Familias ingresan a las viviendas con rampas especiales.
Redacción Metro Libre
31 de octubre de 2025

Soluciones habitacionales, entrega de títulos de propiedad a colegios, orden de proceder para rehabilitación de vías y la inauguración de obras que por décadas estuvieron en abandono, fue parte del trabajo realizado por el presidente José Raúl Mulino en su gira por la provincia de Coclé, en el mes de octubre.

En el caso del CEBG El Barrero, un proyecto que estuvo 10 años paralizado, el mandatario recordó que los estudiantes tuvieron clases en iglesias, salones comunales o al aire libre y reiteró que su gobierno no dejará morir las obras que otros abandonaron.

Mientras que, 56 familias coclesanas recibieron las llaves de sus nuevas viviendas del proyecto 19 de Octubre. El presidente Mulino destacó que “la casa propia es la demanda de muchos panameños y ver ese abandono mientras se paga un alquiler, por supuesto es molesto, pues duele ver una actitud así ante la necesidad de muchos. Yo espero ser el presidente que dé ese paso, en el sentido de que todo lo que se empieza, se termine”.

Por su parte, el titular de Vivienda, Jaime Jované, manifestó que se entregaron 53 soluciones de viviendas, de 181 que comprende el proyecto en su totalidad, las cuales son construidas en un terreno de seis hectáreas y 4 mil metros cuadrados. Las casas de este proyecto fueron construidas por la empresa R y N, por un monto de 5.6 millones de balboas.

Entregan escuela tras una década de espera

ML | Luego de más de diez años de espera, la comunidad de El Barrero, en Aguadulce, en la provincia de Coclé, recibió su nuevo Centro Educativo Básico General.

El nuevo plantel, construido con una inversión de 2.791.711,93 balboas, tiene once aulas, dos aulas de preescolar, laboratorio de informática, cocina-comedor, cancha techada y áreas adaptadas para actividades culturales y deportivas.

Este plantel se convirtió en el primero del país con Internet de alta velocidad, tras la firma de un contrato entre el Meduca y la empresa Cable & Wireless.

Un hogar propio y seguro para familias coclesanas

ML | En Aguadulce, la administración Mulino entregó las primeras 56 casas del proyecto habitacional 19 de Octubre, ubicado en el corregimiento de Barrios Unidos, distrito de Aguadulce, que beneficia directamente a al menos 250 personas.

Las casas constan de dos recámaras, baño, sala-comedor, cocina, lavandería, portal y rampa de acceso para personas con discapacidad. Además, tienen acceso a agua potable, planta de tratamiento, dos lotes para área comercial, una cancha deportiva, dos parques recreativos de uso público para niños, calles de hormigón y una Infoplaza.

En las próximas semanas se entregarán las llaves del resto, totalizando 181 viviendas a beneficio de 905 personas.

