Gobierno ordena cierre de oficinas públicas desde las 2:00 p.m. por debut de Panamá en el Mundial

El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país a partir de las 2:00 p.m. de este miércoles 17 de junio, con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 19 del 16 de junio de 2026, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, con el propósito de que los servidores públicos puedan acompañar y respaldar a la selección nacional en su primer encuentro del torneo.

El decreto señala que las instituciones deberán laborar de manera ininterrumpida hasta las 2:00 p.m. y prohíbe la adopción de horarios distintos a los establecidos en la normativa.

Panamá enfrentará a Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá.

La medida no incluye a las instituciones que prestan servicios considerados esenciales para la población. Entre ellas figuran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), los hospitales, clínicas, policlínicas y centros de salud de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud.

También continuarán funcionando el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los servicios postales y el Metro de Panamá, S.A.