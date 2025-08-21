Gobierno presenta sus planes energéticos a las generadoras de Panamá

Representantes de las 62 empresas generadoras de energía que operan en Panamá se reunieron ayer con el nuevo secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, para conocer los lineamientos de la política energética del gobierno del presidente José Raúl Mulino, informaron desde la presidencia de la República.

Destacaron que la reunión, llevada a cabo en el Palacio de Las Garzas, buscó establecer los mecanismos para promover inversiones sostenibles en el sector. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que el país está “ávido de todas las inversiones” en materia de generación.

Uno de los proyectos clave de la nueva administración es la interconexión eléctrica con Colombia, que busca modernizar y expandir la red eléctrica nacional. En el encuentro, también se discutieron posibles nuevas inversiones, la agilización de procesos, futuros planes de licitaciones y la diversificación de las fuentes de generación.

Actualmente, Panamá cuenta con 110 plantas generadoras de energía. La capacidad instalada del país es de 4,105 megavatios, y su generación eléctrica neta acumulada es de 8,587 gigavatios. Las principales fuentes de energía son la hidráulica (45%), seguida por el gas (17.2%), búnker (13.1%), solar (12.1%) y eólica (8.2%).