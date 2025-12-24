Gobierno publica lista de 484 candidatos para rebaja de pena

El Ministerio de Gobierno (Mingob) publicó la lista de 484 personas privadas de libertad candidatas a recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá.

Esta publicación de candidatos a rebaja de pena obedece a lo dispuesto en la Ley 31 de 28 de mayo 1998, de protección a las víctimas del delito y se da a conocer el listado por tres días consecutivos, a partir de hoy en un diario de circulación nacional.

Las víctimas podrán presentar por escrito las oposiciones ante la Dirección General del Sistema Penitenciario al correo electrónico: [email protected]

Según el artículo 184 de la Constitución, es facultad del Presidente de la República decretar indultos, rebajas de penas y conceder la libertad condicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 112 del Código Penal y 99 del decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que reglamenta el Sistema Penitenciario.