Gobierno reporta más de 300 viviendas en construcción a un mes del terremoto

A un mes del terremoto de magnitud 7.5 que afectó principalmente a la región de Azuero, el Gobierno reportó avances en la reconstrucción de viviendas, rehabilitación de carreteras y recuperación de servicios básicos en las provincias impactadas.

José Ramón Icaza, secretario de Metas, señaló que la primera meta es atender a 1,500 hogares con soluciones habitacionales. “A través del Miviot tenemos más de 300 viviendas en construcción y esta semana comenzaremos nuevos trabajos en otras comunidades. Actualmente, las obras avanzan en Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Herrera y Coclé”, indicó.

El funcionario también destacó la participación de empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de viviendas en Natá, Coclé; Macaracas, Los Santos; y Las Minas, Menchaca y El Potrero, en Herrera.

“La primera vivienda reconstruida ya fue entregada en Quebrada Grande, distrito de Soná, a la familia de Dori Sánchez Camaño y Enrique Guerra. Y próximamente estaremos entregando viviendas a más familias que esperan regresar a sus hogares”, manifestó.

En cuanto al abastecimiento de agua potable, Icaza explicó que se trabaja en la recuperación de los acueductos rurales. “En Isla Cañas avanzamos con las labores de conexiones de tuberías para poner en funcionamiento el sistema que llevará agua a las comunidades. Esperamos que pronto esté operando y que más familias puedan contar con este servicio”, dijo.

Escuelas y carreteras

En educación, el secretario de Metas informó que el Meduca ha inspeccionado 2,000 centros educativos, de los cuales 1,342 están operativos. Además, 27 escuelas de la comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí y Bocas del Toro reanudaron sus actividades.

“Paralelamente, avanzamos los trabajos de demolición y de reconstrucción en 15 centros educativos y este trabajo continúa, con el objetivo de garantizar instalaciones seguras y adecuadas para la comunidad educativa”, expresó.

Sobre la infraestructura vial, Icaza indicó que se han rehabilitado 70 vías en Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe-Buglé. Entre los puntos atendidos mencionó Búcaro y Bebedero, en Tonosí; La Pitaloza y Las Minas, en Herrera; Soná y Mariato; Antón y La Pintada, así como Hato, Pilón y Cerro Puerco.

“Se mantienen frentes de trabajo activos con maquinarias del MOP y empresas contratistas atendiendo distintos puntos para mejorar la movilidad de las familias y las comunidades”, concluyó.