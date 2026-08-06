Gobierno revisa con paramédicos avances en su reclasificación salarial

La Presidencia de la República informó que representantes de la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas de Panamá sostuvieron una reunión con autoridades del Gobierno para revisar el avance del proceso de reclasificación laboral y salarial de unos 700 paramédicos, en cumplimiento de la Ley 354 de 2023.

Según la Presidencia, durante el encuentro el Ministerio de Salud comunicó que ya reclasificó a 112 funcionarios y que prepara los pagos correspondientes, además de abrir 10 nuevas posiciones.

La Caja de Seguro Social, por su parte, indicó que el proceso está adelantado, aunque la reclasificación depende de la aprobación de su Junta Directiva. En tanto, SUME 911, Sinaproc y el Benemérito Cuerpo de Bomberos gestionan la aprobación de traslados de partidas y créditos adicionales para cumplir con este proceso.

La Presidencia señaló que las partes acordaron realizar una nueva reunión el próximo 25 de agosto para dar seguimiento a los compromisos adquiridos y revisar el estado de la reclasificación, incluyendo los aspectos presupuestarios junto con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Los representantes del gremio agradecieron la apertura del Gobierno y solicitaron agilizar las gestiones para concretar la reclasificación y los pagos pendientes.