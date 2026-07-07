Golpe a red de narcotráfico deja 25 capturados

Más de 25 personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y tráfico internacional de drogas, informaron las autoridades.

Las detenciones se dieron en el marco de la Operación Alianza, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y con el apoyo de la cooperación internacional.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en la ciudad de Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón.

De acuerdo con la Procuraduría, la operación permitió desarticular un grupo delincuencial que operaba en el territorio nacional mediante la contaminación de contenedores en un puerto de la ciudad de Panamá, desde donde presuntamente enviaban droga con destino a países de Europa y Oceanía.

La investigación, que se desarrolla desde 2024, está relacionada con 19 eventos que fueron objeto de seguimiento por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. Como parte de las pesquisas, las autoridades han incautado más de una tonelada de droga y, durante los operativos de este martes, ubicaron diversos indicios relacionados con el caso.