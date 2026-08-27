Gremio de veterinarios sale en defensa de sus profesionales

Tras las recientes declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, relacionadas con la edad y remuneración de los médicos veterinarios que laboran en el Estado, la Asociación de Médicos Veterinarios de Panamá salió en defensa del gremio y destacó el impacto de esta profesión en la salud pública y la economía nacional.

En un pronunciamiento emitido este 27 de agosto, la asociación sostuvo que los médicos veterinarios no solo atienden animales, sino que cumplen funciones esenciales en la prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica, seguridad alimentaria y protección de la producción nacional.

El gremio destacó el trabajo que realizan estos profesionales en fincas, puertos, aeropuertos, laboratorios, plantas procesadoras y fronteras, así como la vigilancia de enfermedades como influenza aviar, salmonelosis, brucelosis, tuberculosis y rabia.

La asociación también resaltó que la experiencia de los veterinarios con años de servicio constituye un conocimiento técnico acumulado que permite fortalecer la formación de las nuevas generaciones. En ese sentido, rechazó que la edad pueda considerarse un factor para restar valor a estos profesionales.

De acuerdo con el gremio, aproximadamente el 5.5 % de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) sostiene responsabilidades sanitarias de alto impacto nacional, por lo que consideró necesario garantizar un número suficiente de médicos veterinarios al servicio del país.

La Asociación de Médicos Veterinarios de Panamá hizo un llamado a las autoridades a mantener un diálogo basado en el respeto mutuo y afirmó que la experiencia y la juventud deben complementarse para garantizar el relevo generacional.

“Defender al médico veterinario es defender la salud pública, la seguridad alimentaria, al productor nacional, las exportaciones y la economía del país”, señaló la asociación.

El gremio reiteró su disposición a trabajar con las autoridades para fortalecer la cantidad y capacidad de los profesionales encargados de garantizar la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos en Panamá.