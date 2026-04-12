Guardaparques de MiAmbiente capturan y reubican coyote en Las Lajas de Chame

En atención a una denuncia ciudadana, un coyote fue capturado por guardaparques del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, tras su avistamiento fuera de su hábitat natural en el corregimiento de Lajas, distrito de Chame, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Mediante un comunicado MiAmbiente indicó que “la acción se llevó a cabo luego de que residentes del sector alertaran sobre la presencia de estos animales en zonas pobladas, donde se había registrado la afectación de aves domésticas en corrales, generando preocupación entre la comunidad”.

De acuerdo a la entidad como parte de la labor, se instaló una jaula trampa tipo Tomahawk, logrando la captura de un ejemplar macho, el cual fue evaluado por los técnicos, determinando que se encontraba en buen estado de salud.

Igualmente MiAmbiente detalló que posteriormente, el animal fue reubicado en un hábitat adecuado, alejado del área poblada, garantizando así su bienestar y reduciendo el riesgo para los residentes, en cumplimiento de las acciones de conservación y manejo responsable de la fauna silvestre.

Finalmente exhortó a la población que si observan fauna silvestre fuera de su hábitat, evitar acercarse o intentar manipular al animal, ya que puede representar un riesgo tanto para las personas como para el propio ejemplar. Reporta de inmediato el avistamiento a la línea 311 o a través de las redes sociales oficiales de la institución.