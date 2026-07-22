Habilitan cementerio de Los Cedros para nuevas inhumaciones de familias de El Limón en Chagres

Las familias que utilizan el cementerio de El Limón, en el distrito de Chagres, provincia de Colón, podrán realizar nuevas inhumaciones en el cementerio de Los Cedros a partir del 30 de julio de 2026, informaron el Ministerio de Salud (Minsa) y el Canal de Panamá.

La medida responde al Decreto Ejecutivo N.° 26, publicado en la Gaceta Oficial el 21 de julio de 2026, que ordena el cese de nuevas inhumaciones en el cementerio de El Limón como parte del desarrollo del proyecto para la creación del lago de Río Indio, declarado de interés público.

Según las entidades, el Minsa y el Canal de Panamá coordinarán con las familias y las autoridades locales las acciones de orientación y acompañamiento necesarias durante el proceso de transición hacia el nuevo camposanto, ubicado en la comunidad de Los Cedros, corregimiento de La Encantada.

El decreto también fija el 15 de enero de 2027 como fecha límite para realizar inhumaciones en los cementerios de Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos, San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros, todos localizados dentro del área del proyecto del lago de Río Indio.

Las autoridades indicaron que los nuevos cementerios que atenderán a estas comunidades serán anunciados una vez concluyan las coordinaciones con las autoridades competentes y las comunidades, además de completarse el proceso de habilitación conforme a las normas sanitarias y las necesidades de la población.

Asimismo, señalaron que cualquier proceso de exhumación y traslado de restos será coordinado previamente con los familiares, respetando sus creencias religiosas, el arraigo cultural y los vínculos afectivos con sus seres queridos.

El Minsa y el Canal de Panamá destacaron que estas acciones forman parte de un proceso gradual que continuará desarrollándose mediante el diálogo, la consulta y la participación de las comunidades de la cuenca de Río Indio.