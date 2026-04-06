Habilitan corredor logístico para aliviar tránsito tras cierre del Puente de las Américas

El Canal de Panamá informó que, ante la emergencia generada por el cierre temporal del Puente de las Américas, se habilitará un corredor logístico para facilitar la movilidad de residentes en áreas cercanas.

De acuerdo con la entidad, la medida se implementará a partir del 7 de abril desde las 4:00 a.m., en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, y conectará la carretera Brujas con el puente Centenario.

El objetivo del corredor es agilizar el desplazamiento de los residentes de Veracruz y Panamá Pacífico, zonas que se han visto afectadas por las restricciones vehiculares tras el incidente.

El Canal de Panamá precisó que, pese a la situación, sus operaciones continúan desarrollándose con total normalidad.