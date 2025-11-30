Nacionales

Hallan armas y municiones en Santa Ana tras denuncia ciudadana

Hallan armas y municiones en Santa Ana tras denuncia ciudadana
ML | Armas y municiones decomisadas.
Redacción Metro Libre
30 de noviembre de 2025

La Policía Nacional realizó la Operación Diamante Azul en el corregimiento de Santa Ana, donde se incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola y un arma de fuego tipo fusil, así como once proveedores, 490 municiones y una granada.

El hallazgo se produjo en la azotea del edificio Vina 560, en Calle 18, luego de recibir una denuncia ciudadana. Los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el debido proceso.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y continuará desarrollando acciones operativas para prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de todos.

Tags:
Municiones
|
Santa Ana
|
Policía Nacional
|
decomisos de armas
|
TE PUEDE INTERESAR