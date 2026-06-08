Hallan cuerpo de joven desaparecido en el cañón Macho de Monte

Tras cuatro días de intensa búsqueda, este lunes 8 de junio fue localizado el cuerpo de un joven de 26 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado viernes tras ser arrastrado por una cabeza de agua en el cañón Macho de Monte, corregimiento de Cuesta de Piedra, provincia de Chiriquí.

La coronel Nadia Samudio, primera jefa de la Zona Regional de Bugaba del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, informó que aproximadamente a las 12:57 p. m., uno de los equipos logró ubicar a la víctima cerca de la laguna de La Cuchilla.

La coronel Samudio señaló que el personal especializado procedió a ejecutar las maniobras de recuperación, extracción y traslado del cuerpo a un punto seguro, en coordinación con las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

En el operativo participaron 105 rescatistas desplegados en sectores como Paraíso de Boquerón, la casa de máquinas, La Escalera y las riberas del río Piedra. El despliegue incluyó buzos de rescate acuático, unidades terrestres, personal especializado y el uso de drones aéreos y acuáticos.

Las labores comenzaron el 5 de junio tras el reporte de dos personas arrastradas por una crecida repentina. Una mujer fue localizada con vida en las primeras horas de las operaciones, mientras que la búsqueda de su hermano continuó hasta este lunes.