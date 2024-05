Hay 21 jueces en la cata para escoger el mejor café de Panamá

Con la evaluación de 62 lotes de las diferentes variedades de cafés que se cultivan en Panamá, con excepción del Geisha, se inició la Cata Nacional de la XXVIII versión del Best of Panama (BOP), por un grupo de 21 jueces nacionales, liderados por el australiano Will Young como juez líder, quienes tienen la responsabilidad de escoger los 24 mejores lotes que pasarán a la ronda internacional.

Will Young, como juez líder en esta Cata Nacional, expresó que en las primeras mesas encontraron tazas muy interesantes donde los productores panameños vuelven a ofrecer un café de altísima calidad en este evento anual organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés).

La presencia del Juez principal del BOP en la ronda nacional obedece a mantener la imparcialidad, el balance y garantizar la transparencia en el proceso de selección de los mejores lotes que pasarán a la Cata Internacional.

Hunter Tedman, presidente de la SCAP, explicó que hay cafés de muy buena calidad, muy limpios que pueden alcanzar altos puntajes y en esta categoría varietales, se encuentra una mayor diversidad de atributos y procesos, por lo tanto, es muy difícil su evaluación.

“En esta ronda nacional, los jueces nacionales deben seleccionar 24 lotes por cada categoría que pasarán a una semifinal en la ronda internacional y serán los jueces internacionales los encargados de evaluar cada una de estas muestras”, dijo.

En la competencia participan 57 lotes en la categoría de Geisha Lavado (2,394 kilogramos), 61 lotes en Geisha Natural (2,562 kilogramos) y 62 lotes en varietales (2,604 kilogramos), para sumar 180 lotes de café en competencia con un total de 7,560 kilogramos (16,666.78 libras).

Para Rachel Peterson, de Hacienda La Esmeralda y juez nacional, los lotes varietales presentan todos los sabores, todos los procesos y de todos los olores, tras considerar que hay cafés que empezaron muy bien con altos puntajes, al explicar que el BOP significa reputación internacional del mejor café de Panamá.

Panamá marca la base de los mejores cafés del mundo y todos los años los productores aprenden uno del otro y en las fincas se implementan las cosas positivas, señaló Wilford Lamastus, de Lamastus Family y juez nacional, al evaluar que en las primeras mesas ha encontrado tazas sorprendentes.

Este certamen del café de especialidad de Panamá es organizado por SCAP y tiene como sede Valle Escondido, en Boquete, provincia de Chiriquí, localizado a 500 kilómetros de la capital panameña, donde participan los mejores lotes de café de 59 productores, quiénes seleccionaron cuidadosamente cada grano para ofrecer al mundo su mejor calidad de café, en las categorías Geisha Lavado, Geisha Natural y Varietales.