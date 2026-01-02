Herrera destaca mediación educativa, aprobación de leyes clave y reformas al reglamento interno

El presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, abrió la sesión de hoy, 2 de enero de 2026, y nombró la comitiva encabezada por la diputada Shirley Castañedas para informar al presidente de la República, José Raúl Mulino, que la Asamblea Nacional quedó formalmente instalada.

Herrera inició su discurso recordando el momento en que asumió su mandato el pasado 1 de julio, época en la que una huelga amenazaba la educación panameña. Destacó que el rol de la Asamblea fue clave como mediador, junto al sector privado, para alcanzar el diálogo. “Ese esfuerzo en conjunto dio resultados positivos: se superó el conflicto y nuestros estudiantes regresaron a clases”, afirmó.

En cuanto a la conformación de las comisiones de trabajo en la Asamblea Nacional, el diputado presidente resaltó que se logró consenso en trece de ellas y que, para las dos comisiones restantes, se acudió al pleno, donde por votación mayoritaria quedaron conformadas. “Esto, a mi juicio, es la forma que debe usarse de ahora en adelante para elegir todas las comisiones y evitar retrasos y negociaciones innecesarias. Ante la falta de consenso, la voluntad de la mayoría debe imperar”, señaló Herrera.

Tras ese esfuerzo de trabajo conjunto en el Órgano Legislativo, destacó que se logró la aprobación de la Ley de Interés Preferencial. “Es una ley que responde a una necesidad real de las familias panameñas, tanto en la capital como en el interior del país, y que además impulsa la economía nacional a través del sector de la construcción”, indicó.

Agregó que, con la entrada en vigor de esta ley a partir de ayer, se reactivará la inversión privada en proyectos inmobiliarios, regresarán los créditos hipotecarios y se recuperarán los empleos en el sector de la construcción, un factor clave para el crecimiento de la economía nacional.

En ese sentido, hizo un llamado a los bancos estatales, la Caja de Ahorros y el Banco Nacional, a ser más agresivos con mejores tasas de interés y menores comisiones para las viviendas de interés preferencial, a fin de potenciar el impacto positivo de esta ley en la economía.

En materia legislativa, Herrera expresó que cuando llegó el momento de discutir y aprobar el presupuesto del Canal de Panamá y el Presupuesto General del Estado, “lo hicimos con responsabilidad y respeto”. Añadió que, durante el primer período de esta legislatura, se aprobaron en tercer debate 40 proyectos de ley, “una cifra significativa que refleja el compromiso de esta Asamblea con la producción legislativa y con las necesidades reales del país”.

Reglamento interno

La discusión de una reforma profunda al Reglamento Orgánico del Régimen Interno ya ha iniciado. “Esta Asamblea enfocará todos sus esfuerzos en alcanzarla. Confiamos en que, a partir de mañana, la presidenta de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, la diputada coclesana Dana Castañeda, dará prioridad a este tema para lograr una transformación que permita un mejor desempeño de la Asamblea y fortalezca la confianza ciudadana”, sostuvo.

Para ello, será indispensable la participación y el compromiso de los nueve miembros de la comisión y de los 62 diputados restantes.

Asimismo, Herrera comentó que, “tal como nos comprometimos, han sido cerradas las oficinas de participación ciudadana en el interior del país y ha cesado su operación. El personal ha sido reasignado con funciones específicas y cumpliendo un horario”.

Indicó que en los próximos días se establecerán convenios con instituciones de capacitación técnica para que estas oficinas sean utilizadas con fines de formación durante la vigencia de los contratos de arrendamiento heredados.

Finalmente, el diputado presidente manifestó que todos los panameños tienen la responsabilidad de trabajar para que los jóvenes puedan alcanzar sus sueños. “Que no sea un grupito de privilegiados el que logre estudiar afuera o acceder a oportunidades, sino todos, sin importar de dónde vengan”, concluyó.