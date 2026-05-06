Histórica visita del presidente de Israel a Panamá

El presidente de Israel, Isaac Herzog, arribará hoy a Panamá junto a su esposa, Michal Herzog.

Durante su estancia, Herzog mantendrá una reunión de alto nivel con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y miembros de su gabinete. El encuentro busca dar seguimiento a los acuerdos alcanzados previamente en el Foro Económico Mundial de Davos para fortalecer la “relación estratégica entre Israel y Panamá”.

De acuerdo con el reporte, la agenda oficial incluye un recorrido por el Canal de Panamá. Asimismo, el mandatario dedicará un espacio para compartir con líderes y miembros de la comunidad judía local, reforzando los vínculos culturales y sociales existentes.

Herzog nació en Tel Aviv el 22 de septiembre de 1960 y es el primer presidente nacido en Israel después de su Declaración de Independencia. Hijo del expresidente Jaim Herzog, es abogado de profesión y se desempeñó como secretario de Gobierno de 1999 a 2001.

Ha ocupado varios cargos ministeriales entre 2005 y 2011, incluido el de ministro de Bienestar y Servicios Sociales, de 2007 a 2011, bajo los primeros ministros Ehud Olmert y Benjamin Netanyahu. Tras cumplir sus compromisos en suelo panameño, el presidente Herzog continuará su gira hacia Costa Rica.

Allí representará al Estado de Israel en la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado.