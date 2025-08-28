Homenaje a 83 años de la muerte del expresidente Belisario Porras

La Gobernación de Panamá, en colaboración con la Fundación Belisario Porras, rindió este jueves 28 de agosto un homenaje al expresidente Belisario Porras Barahona, en el 83 aniversario de su fallecimiento. El acto conmemorativo se llevó a cabo con la presencia de directores de entidades públicas, el embajador de España, Guzmán Palacios Fernández, y estudiantes de la Escuela Primaria Belisario Porras.

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, destacó a Porras como el “estadista modelo” del país, reconociéndolo por sentar las bases de la democracia panameña y por la creación de numerosas instituciones que perduran hasta hoy.

Entre las instituciones que fundó, la gobernadora Correa hizo especial mención al Registro Público, establecido en 1912, y al Hospital Santo Tomás, inaugurado en 1925. Este último, según Correa, ha sido clave para el desarrollo profesional de los médicos panameños.

Por su parte, Fernando Aramburú Porras, presidente de la Fundación Belisario Porras y nieto del expresidente, hizo un llamado a las nuevas generaciones a ver a su abuelo como un modelo a seguir. Subrayó que el legado de Porras debe servir de inspiración para construir una nación con igualdad de oportunidades, salud y educación para todos.

El evento también recordó la emotiva anécdota de sus últimos días. En 1942, el Dr. Belisario Porras, gravemente enfermo, no pudo ser admitido en el Hospital Santo Tomás que él mismo había construido debido a la falta de camas. Finalmente, fue trasladado al Hospital Nacional, donde falleció el 28 de agosto a la edad de 85 años.