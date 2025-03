Hoy lunes, 3 de marzo, al tratarse de un día laborable, durante la celebración del Carnaval 2025, el Metro de Panamá estableció que el servicio de trenes para la Línea y 1 y Línea 2, en Ciudad de Panamá, tendrá un horario de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Para mañana martes 4, el Martes de Carnaval, día festivo, el horario de operaciones será de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Desde el miércoles 5, retoma su horario regular (5:00 a.m. a 11:00 p.m.).

Tarifas del Metro de Panamá:

Tarifa regular: B/. 0.35

Tarifa estudiantil: B/. 0.17

Tarifa a jubilados, tercera edad y personas con discapacidad: B/. 0.24.