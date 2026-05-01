Hospital Chicho Fábrega moderniza cirugías con exoscopio robótico

Cerca de un millón de personas en las provincias de Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos y Chiriquí podrán acceder a cirugías de alta precisión gracias a la incorporación de un moderno exoscopio quirúrgico digital asistido por robot, marcando un hito en la atención médica especializada en el interior del país.

El equipo tecnológico fue recibido por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante su gira a Veraguas.

Este moderno equipo, instalado en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega del Ministerio de Salud (Minsa), representa un avance significativo para el sistema de salud, al permitir mejorar la precisión en los procedimientos quirúrgicos, optimizar los procesos de diagnóstico y tratamiento, y brindar una atención más oportuna, eficiente y de calidad a la población.

El ministro Boyd destacó que la incorporación de este equipo quirúrgico forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la red hospitalaria nacional, mediante la dotación de tecnología de última generación que responda a las necesidades de los pacientes.

Con esta adquisición, el Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega reafirma su papel como centro de referencia en la región, contribuyendo al desarrollo del sector salud y al bienestar de los panameños.

El equipo fue recibido por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en compañía del secretario general del Minsa, Julio Arosemena; el director regional de Salud, Xavier Torres; la directora del hospital, Sirly Reyes; y personal de salud y administrativo.