Hospital Santo Tomás garantizará hemodiálisis a 405 pacientes tras el sismo

Redacción

Los 405 pacientes renales que reciben atención en el Hospital Santo Tomás podrán continuar con sus sesiones de hemodiálisis este lunes 12 y martes 13 de octubre, en un pabellón de la instalación hospitalaria que no sufrió afectaciones por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La medida fue anunciada por las autoridades de Salud como parte de las acciones para garantizar la continuidad de los tratamientos médicos esenciales, mientras avanzan las evaluaciones y los trabajos de rehabilitación en las áreas afectadas por el movimiento telúrico y sus réplicas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que se están habilitando espacios seguros para mantener la atención de los pacientes y destacó que las instalaciones hospitalarias comienzan a recuperar la normalidad.

La decisión busca evitar interrupciones en el tratamiento de las personas con enfermedad renal, quienes requieren sesiones periódicas de hemodiálisis para mantener su estado de salud.