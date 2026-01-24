IDAAN anuncia suspensión de agua en Guararé por trabajos de desinfección

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, a partir del lunes 26 de enero, desde las 8:00 a.m. y hasta el miércoles 28 de enero a las 6:00 p.m., se realizarán trabajos de desinfección de tuberías en el distrito de Guararé, lo que obligará la suspensión temporal del suministro de agua a todos los usuarios abastecidos por la planta potabilizadora Rufina Alfaro.

De acuerdo con la entidad, estas labores forman parte de las acciones programadas para garantizar la calidad del agua distribuida a la población.

Asimismo, el IDAAN advirtió a los residentes de Guararé que no deben abrir los grifos durante el periodo de suspensión, debido a la alta concentración de cloro que se mantendrá en las tuberías mientras se desarrolla el proceso de desinfección.

En ese sentido, la institución exhortó a los usuarios a tomar las medidas preventivas necesarias y a almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante la ejecución de los trabajos.