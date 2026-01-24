IFARHU abre convocatoria de becas para estudiantes con discapacidad a partir del 26 de enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, del 26 de enero al 6 de febrero, estará abierta la convocatoria de becas dirigida a estudiantes con discapacidad, como parte de sus programas de apoyo a la inclusión educativa.

Según la entidad, el proceso de postulación se realizará de manera virtual, por lo que los aspirantes deberán ingresar al portal oficial www.ifarhu.gob.pa y completar el formulario de inscripción correspondiente dentro del periodo establecido.

Asimismo, IFARHU exhortó a los interesados a cumplir con los requisitos y plazos señalados, a fin de garantizar su participación en este programa que busca promover el acceso, permanencia y culminación de los estudios académicos de estudiantes con discapacidad.