El arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, hizo un llamado a toda la Iglesia panameña a unirse en oración ante el fuerte sismo que afectó al pueblo de Colombia y que dejó personas fallecidas y daños materiales. “Ante el temblor que ha afectado al hermano pueblo de Colombia y las consecuencias que está dejando, especialmente en las comunidades más golpeadas, quiero invitarlos a unirnos como Iglesia en una misma oración”, expresó.

Monseñor Ulloa recordó los lazos que unen a ambas naciones. “Panamá y Colombia somos pueblos hermanos, unidos por la historia, la proximidad y, de manera especial, por una misma fe. Por ello, en circunstancias como estas, no podemos permanecer indiferentes ante el dolor y la preocupación de quienes sentimos tan cercanos. Colombia no está sola. Queremos hacer sentir nuestra cercanía fraterna a quienes han sido afectados, a sus familias y comunidades”, afirmó.

El arzobispo invitó a que en las parroquias, comunidades religiosas, movimientos y grupos pastorales se eleve una oración especial por Colombia, particularmente durante la celebración de la Eucaristía. Su oración se dirige también “a los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, agentes de pastoral y comunidades de las zonas afectadas, así como a quienes se encuentran prestando asistencia”. Añadió además: “que la esperanza cristiana sostenga a quienes atraviesan estas horas de incertidumbre y les permita descubrir, aun en medio de la adversidad, la certeza de que Dios permanece cercano”.

Al concluir su mensaje, monseñor Ulloa encomendó al pueblo colombiano a Santa María la Antigua. “Que Santa María la Antigua, Madre y Patrona nuestra, extienda su manto maternal sobre el pueblo colombiano. Colombia, pueblo hermano: Panamá está con ustedes. Nuestra oración, cercanía y solidaridad los acompañan”, concluyó.