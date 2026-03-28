IMHPA advierte índices de radiación ultravioleta extremos este fin de semana

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que durante este fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de marzo, predominarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado en gran parte del país, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar.

De acuerdo con el pronóstico de la entidad, estas condiciones darán lugar a índices de radiación ultravioleta B que podrían alcanzar niveles altos a extremos en varias regiones del territorio nacional, especialmente en las áreas Occidental, Central y Metropolitana.

El IMHPA mantiene avisos de vigilancia vigentes por generación y propagación de incendios, así como por sensación térmica y temperaturas elevadas, factores que podrían intensificarse debido a las condiciones secas y la fuerte exposición solar.

Ante este panorama, la institución advirtió que la exposición directa al sol podría provocar enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras en la piel. Por ello, recomendó evitar la exposición prolongada entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., además de tomar medidas de protección para reducir los efectos de la radiación ultravioleta.