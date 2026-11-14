IMHPA pronostica aguaceros y tormentas eléctricas en varias regiones de Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que se prevén condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional, con intervalos nublados, aguaceros dispersos de moderados a fuertes y tormentas eléctricas durante diferentes periodos del día, tanto en la vertiente del Caribe como en el Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada se esperan aguaceros dispersos, algunos de fuertes intensidades, acompañados de tormentas eléctricas en la comarca Guna Yala. También se anticipan lluvias aisladas con actividad eléctrica en Colón, las costas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas.

Para las horas de la mañana, se prevén cielos nublados y la persistencia de aguaceros con tormentas de moderados a fuertes en Guna Yala, mientras que en Colón, específicamente en Costa Arriba, podrían registrarse nuevos desarrollos de lluvias. En el resto de la vertiente del Caribe se esperan precipitaciones aisladas.

Durante la tarde, las lluvias podrían intensificarse en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Colón (Costa Abajo), donde se pronostican aguaceros con tormentas eléctricas de moderados a fuertes. Para la noche, se espera que continúen las lluvias moderadas con tormentas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en el resto de la región se presentarán intervalos nublados con precipitaciones aisladas.

En la vertiente del Pacífico, el IMHPA pronostica intervalos nublados durante la madrugada, con episodios de aguaceros y tormentas eléctricas en el sector marítimo, que podrían desplazarse hacia tierra firme de manera aislada y dispersa en sectores de la península de Azuero, Coclé, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá. Durante la mañana se espera que continúen las precipitaciones en el sector marítimo oriental, con lluvias dispersas y episodios de intensidad moderada en Panamá, Darién y las comarcas Emberá.

Para la tarde, se prevén aguaceros con tormentas eléctricas de moderados a fuertes desde Chiriquí hasta la península de Azuero y algunos sectores de Coclé. También podrían registrarse lluvias más aisladas en el norte de Panamá Oeste y el norte de Panamá. En horas de la noche, las precipitaciones con tormentas de moderadas a fuertes persistirán principalmente en Chiriquí y Veraguas, mientras que en el resto de la vertiente se esperan condiciones nubladas.

En cuanto a las temperaturas, el Instituto estima máximas entre los 23 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 30 °C y 32 °C. Las temperaturas mínimas estarán entre los 12 °C y 18 °C en la Cordillera Central y entre los 23 °C y 26 °C en las demás regiones.

Respecto a los vientos, en la vertiente del Caribe predominarán las direcciones noroeste, norte y noreste, con velocidades de hasta 15 kilómetros por hora. En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan vientos variables de hasta 10 kilómetros por hora. Para la tarde cambiarán hacia el suroeste y sur, mientras que en la noche predominarán las direcciones noroeste y norte, con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora en el sector marítimo y menores en tierra firme. Además, no se descartan ráfagas de viento durante los episodios de tormentas.

Sobre las condiciones marítimas, para el Caribe se pronostican olas con alturas entre 0.61 y 0.91 metros, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar alturas entre 0.40 y 1.20 metros, con periodos de 11 a 14 segundos.

Por otra parte, los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre 5 y 10, con niveles de riesgo moderado y muy alto en diferentes regiones del país.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse