IMHPA pronostica lluvias intermitentes, ráfagas de hasta 55 km/h y altos niveles de radiación UV en el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)informó que para este sábado 14 de febrero se esperan lluvias intermitentes y condiciones variables en distintos puntos del país, con altos índices de radiación ultravioleta y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora en algunas regiones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en la vertiente del Caribe se prevén lluvias intermitentes durante el transcurso del día, con intervalos de intensidad moderada. Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, durante la mañana se registrarán intervalos nubosos con lluvias aisladas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y el norte de Coclé.

Para horas de la tarde, el IMHPA prevé nublados ocasionales con lluvias aisladas en Darién, sectores de Panamá y Chiriquí, mientras que en el resto de la vertiente del Pacífico se mantendrá el cielo despejado a parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan valores entre 21°C y 24°C en la Cordillera Central; entre 27°C y 29°C en el occidente de la vertiente del Caribe; y entre 30°C y 34°C en el resto del territorio nacional.

Respecto al viento, la entidad indicó que predominarán corrientes del Noroeste al Noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en zonas marítimas del Caribe y el Pacífico panameño. En el resto del país, los vientos podrían alcanzar los 20 km/h, incrementándose hasta 30 km/h durante la tarde y la noche en sectores de Panamá, Coclé y provincias centrales. Además, en Chiriquí y el golfo de Chiriquí se prevén intervalos de viento del Sur a Suroeste con velocidades de hasta 25 km/h.

El informe también advierte sobre ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h en la Cordillera Central, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas con alturas entre 1.1 y 1.7 metros y periodos de seis a ocho segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.4 y 1.3 metros, con periodos de 13 a 15 segundos.

Finalmente, el Instituto alertó que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 6 y 7 (riesgo alto) en el occidente y oriente de la vertiente del Caribe, y entre 8 y 12 (riesgo muy alto a extremo) en el resto del país, por lo que recomienda tomar medidas de protección, especialmente en horas del mediodía.