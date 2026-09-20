IMHPA pronostica lluvias y posibles tormentas para este domingo en varias regiones de Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este domingo, con lluvias de variada intensidad en diferentes sectores del país a lo largo de la jornada.

De acuerdo al IMHPA Durante la madrugada y la mañana, se esperan lluvias principalmente en zonas marítimas del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Panamá, así como en la Bahía de Panamá, con posibilidad de que estas se desplacen hacia sectores de las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En el resto del país no se prevén eventos lluviosos significativos durante este período.

Para la tarde, el pronóstico contempla episodios de aguaceros y posibles tormentas en Chiriquí, la Comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. En las demás regiones podrían registrarse aguaceros aislados y de corta duración.

Asimismo informó que durante la noche, las lluvias persistirán con distintas intensidades principalmente en Chiriquí, la Comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y el Golfo de Chiriquí, aunque se espera que disminuyan paulatinamente. En el resto del país no se anticipan lluvias de importancia.

En cuanto a las temperaturas, la entidad señaló que las mínimas estarán entre 12 °C y 22 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio oscilarán entre 22 °C y 25 °C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico, de 29 °C a 32 °C en el Caribe y de 20 °C a 24 °C en la Cordillera Central.

Los vientos serán variables durante el día, con velocidades sostenidas de entre 5 y 15 kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se pronostican olas de entre 0,80 y 1,20 metros de altura, con períodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico, las olas tendrán alturas de entre 0,60 y 1,00 metro, con períodos de 11 a 16 segundos.

El IMHPA mantiene además un aviso de vigilancia ante las condiciones meteorológicas previstas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones correspondientes, especialmente en las zonas donde se pronostican aguaceros y posibles tormentas.